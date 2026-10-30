印度尼西亚能源与矿产资源部长巴赫里尔（Bahlil Lahadalia）指责新加坡将从印尼进口的部分液化天然气（LNG）转售给其他国家。

综合《海峡时报》与《罗盘报》报道，兼任印尼下游产业与能源转型统筹部长的巴赫里尔星期四（10月29日）在雅加达总统府会见总统普拉博沃后对媒体记者说，印尼运往新加坡的148批次液化天然气中，部分可能被转售至其他国家，而非全部用于满足新加坡的国内需求。

巴赫里尔说：“我确信这148批次货物并非全部用于满足新加坡自身的需求，其中一部分被用于贸易，并将出口至其他国家。但肯定也有一部分是供其国内使用的。”

不过，巴赫里尔并未提供支持该指控的证据，也未说明这些货物的具体运送周期。

《海峡时报》报道指，巴赫里尔的这番言论针对的是海运液化天然气，与通过海底管道从印尼纳土纳群岛及苏门答腊气田输送至新加坡的管道天然气不同。液化天然气的转口贸易本身并不违规，具体取决于买卖双方的合同条款。

在此之前，印尼以保障国内能源需求为由，于10月24日起削减对新加坡的管道天然气出口。

巴赫里尔周四坚称印尼并未违约，并称削减后的供应量仍高于现有合约规定的最低限额。他也补充说，印尼目前并无减少对新加坡液化天然气出口的计划，但将继续优先满足国内能源需求。