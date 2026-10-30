（河内综合讯）越南今年首10个月货物进出口总额首次突破1万亿美元，同比激增32.3%。

据越南新闻网报道，越南工贸部进出口局星期四（10月29日）公布的数据显示，今年首10个月越南货物进出口总额估计达1.01万亿美元（约1.33万亿新元）；其中，出口额达4990亿美元，同比增长27.4%，这使越南有望达到甚至超越今年全年出口增长15%至16%的既定目标。

进出口局指出，越南企业和外资企业出口均取得增长，加工制造业产品占出口总额的87.4%，继续发挥主导作用。越南对中国、美国、欧盟、韩国及亚细安等主要市场的出口也强劲增长。

越南政府正制定新贸易战略，争取在2045年跻身全球十大贸易进出口国。

越南工贸部正在草拟的《至2030年及展望至2045年货物进出口战略》，计划在2026年至2030年间实现年均15%至16%的出口增长，以及12%至13%的进口增长，以支持经济双位数增长目标，并争取到2045年跻身全球十大出口及进口国。

为减少对少数市场的依赖，越南计划到2030年，将单一出口市场占比控制在25%以下，单一进口市场占比则控制在35%以下。

越南也计划到2030年，将出口额超过10亿美元的市场增至45个以上，2045年增至55个以上，并逐步提升南亚、中东、非洲和拉丁美洲等新兴市场的出口比重。