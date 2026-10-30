马来西亚国民阵线成员党马华公会总会长魏家祥宣布，马华在第16届马六甲州选举中再增一席，上阵议席增至四席。

魏家祥星期五（10月30日）下午宣布，马华将上阵哥打拉沙马那（Kota Laksamana）州议席，由马华甲州联委会组织秘书蔡求伟代表出战。

蔡求伟曾于2018年全国大选代表马华竞选哥打拉沙马那州议席，但当时败给了民主行动党候选人刘志俍。

这意味着，马华将在哥打拉沙马那州议席与民行党及同心党交锋。原任州议员刘志俍将继续代表民行党上阵，同心党的候选人为林志壕。

魏家祥星期四（29日）才宣布，马华在马六甲州选举上阵的议席从原本的两席增至三席。除了捍卫原有的吉里望和马接再也州议席，也将竞选怡力州议席。

甲州国阵主席阿都拉勿夫上周五在马六甲宣布，国阵将在州选举中竞逐21席，并计划将马华上届参选的七个议席中，五席让予国民联盟上阵，只让马华出战在上届选举中胜出的两席。

此举引发马华强烈反弹。魏家祥当时率领马华代表离席抗议，并下令马华甲州各级基层组织全面冻结参与国阵所有与甲州选举有关的协调会议。

在国阵主席阿末扎希介入协调后，魏家祥星期三（28日）告诉记者，马华在甲州选举中只会竞选两个州议席，并确定使用国阵标志上阵。不过，马华之后再宣布增加竞选议席，最终增至四席。

马六甲州选举将于星期六（31日）提名，11月14日投票。