马来西亚星期五接收向韩国采购的首批两架FA-50M轻型战斗机，其余16架预计将于2028年初前陆续交付。

这两架由韩国航空宇宙产业公司制造的战机，星期五（10月30日）从韩国泗川飞抵纳闽皇家空军基地。

马国国防部长莫哈末卡立星期五召开记者会说，战机的正式移交仪式将于11月中旬在彭亨州关丹空军基地举行。

他说，这项军购对提升国家军事实力及捍卫主权具有重要意义，也符合空军在“2055年能力发展计划”下的长期发展方向。

马国向韩国采购了18架FA-50M轻型战斗机，以取代将于2028年退役的鹰式战机。马国空军预计在2027年4月前再接收六架FA-50M战机，其余10架则将在2028年初交付。

莫哈末卡立透露，政府也考虑采购第二批更现代化、性能更先进的战斗机，以进一步强化国家空防能力，但目前尚未决定采购来源国。

FA-50M是一款双座战机，既可用于飞行员训练，也能执行高要求的作战任务。战机的最高速度达1.2马赫，具备超音速飞行能力。

莫哈末卡立说，已有57名马国空军人员在韩国完成培训，为新战机中队投入运作做好准备。