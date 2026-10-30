（芙蓉综合讯）马来西亚森美兰州务大臣依斯迈拉欣透露，他正积极争取森州最高统治者慕力兹御准，以确保州立法议会如期召开。分析认为，此举反映依斯迈拉欣的政治立场出现转变，并可能为森州宪政危机带来突破。

依斯迈拉欣星期五（10月30日）出席森州传统文化节活动后向媒体证实，他正努力争取慕力兹的御准，以便召开州议会会议。

他回应是否已获得慕力兹御准的问题时说：“到目前为止，我还没获得御准，但我正争取与殿下会面。”

依斯迈拉欣指出，森州议会将按照原定计划于11月26日召开，为期五天，并于27日提呈州财政预算案。不过，最终安排仍有待进一步确认。

森州宪政危机爆发期间，依斯迈拉欣与10名州行政议员站在同一阵线，并联合四大酋长及淡边东姑勿刹要求罢黜慕力兹，改立纳扎鲁丁为森州最高统治者（也称严端）。

《星洲日报》的报道分析，依斯迈拉欣如今寻求端姑慕力兹的御准，意味着慕力兹极有可能主持森州议会开幕仪式。这也显示依斯迈拉欣已放软姿态，向慕力兹阵营靠拢。

森州前州务大臣阿敏努丁日前警告，若森州立法议会未能如期召开，州议会可能于明年2月自动解散。

森州今年8月1日举行州选举后，第16届森州立法议会于8月18日召开特别会议，进行州议员宣誓及委任州议会议长。这也是新一届州政府成立后首次、也是迄今唯一一次召开州议会会议。

森州宪法规定，两次州议会会议之间的间隔不可超过六个月，否则可能构成违宪，州议会将自动解散。