（金边/曼谷综合电）新加坡与柬埔寨警方展开跨国联合追查，成功拦截并追回一家新加坡石化公司因商业电邮欺诈而被骗走的1280万美元（约1635万新元）巨款。

新华社引述柬埔寨国家警察总署星期四（10月29日）晚发布的新闻公报报道，新加坡警方星期一（10月26日）接到报案称，一家新加坡石化公司遭遇诈骗，千万美元被转入柬埔寨一个可疑的银行账户。初步调查显示，诈骗分子利用诈骗电邮诱使该公司授权转账。

接到报案后，新加坡当局立即请求柬埔寨警方协助追踪资金。柬埔寨国家警察总署在声明中说：“通过此次合作，柬埔寨国家警察总署与柬埔寨国家银行及其他相关机构协调，成功冻结上述资金，并将其归还受害者。”

尽管区域国家已联手加强打击东南亚的电信诈骗园区，但犯罪分子的韧性与反侦查手段依然令区域安全防线承压。据《民族报》报道，泰国军方与安全部门星期五（30日）紧急召开会议，严防人口贩运和违禁品走私进一步蔓延。

泰国掌握的情报显示，尽管区域国家早前清剿缅甸水沟谷和KK园区等电诈窝点，但诈骗网络并未瓦解，而是采取化整为零的策略，将大批人员和通信器材向邻国内陆转移。

欧盟—亚细安商业理事会（EU-ABC）委托国际战略研究所进行的研究发现，宽松的边境管控以及互联互通的商贸网络，使柬埔寨、缅甸和老挝的跨国犯罪团伙得以在遭取缔后迅速迁徙重组。

驻守泰柬边境奥斯马镇（O Smach）的第25步兵营指挥官卡亚孔说：“犯罪团伙持续转移与诈骗活动有关的关键设备，动用100多辆运输工具，将大约1万人转移至柬埔寨内陆地区。”

除了奥斯马镇，其他边境地区也出现人员流动。3月间，一批设备及两三千人从泰国最东边的达叻府（Trat）转移到柬埔寨西部拜林省（Pailin）。

泰国皇家武装部队联合参谋长那他邦说，边境指挥中心将设立检查站和拦截点，严格筛查出入境人员与货物。他直言，单靠边境拦截已不足以遏制犯罪网络蔓延，还需要泰国政府跨部门追查资金链、中介网以及设备运输路线，并在国际层面展开密切协作。

缅战火波及泰边民 泰军叫停泰缅非正式边贸

另一方面，缅甸政府军和民族地方武装在靠近泰国边界的战火外溢，泰国达府（Tak）一个村民星期四遭炮火炸伤。

泰国边防军星期五紧急关闭泰缅所有非正式口岸的进出口贸易七天，以防止战略物资与违禁品流入交战区域，同时派出精锐巡逻队全天候戒备。

首相阿努廷已指示达府府尹及当地安全部门采取一切必要措施，保护边境居民。他也说，已将相关情况告知缅甸领导层，并警告若缅甸不采取行动，泰国可能会加强防御措施。