（吉隆坡彭博电）一家美国资本控股的企业计划投资6亿美元（约7亿6700万新元），在马来西亚兴建稀土提炼厂，目标是推动马国成为区域稀土加工枢纽。分析认为，美国为降低对中国稀土的依赖，正逐步将供应链布局转向马国。

彭博社报道，这家初创企业名为DTEC Mineral and Metal Technology（简称DTEC Mineral），是马国政府近期宣布放宽稀土出口管制后，首家获准向美国出口未经加工稀土原料的企业。

公司首席执行员珀利（Milan Perlly）受访时指出，公司计划未来三年内在马国兴建稀土提炼厂，长远目标是将马国打造成区域离子吸附型黏土（ionic clay）稀土的加工枢纽。

珀利透露，为达到美国股东希望将稀土年产量提升至1万公吨的目标，公司计划分阶段在马国兴建两座提炼厂。

他说：“美国希望我们将稀土年产量提升到1万公吨。我的目标是在东海岸建设一座年产能5000公吨的工厂，并在西海岸建设第二座工厂。”

他说，公司已与吉打、登嘉楼、霹雳及森美兰的州政府官员举行会谈，目前正物色合适的设厂地点。

公司已获准出口700公吨稀土原料

马国天然资源及环境永续部上周四（10月22日）证实，已批准一批未经加工的稀土原料出口，但未透露申请的企业资料。这也是马国自2024年对未加工稀土实施出口限制以来，首次放行稀土原料出口。

珀利证实，公司获准向美国出口最多700公吨未经加工的稀土原料，目前正准备运送约30公吨到美国进行研究，以便确认成分，并找出最合适的加工技术。

公司也计划开发马国的离子吸附型黏土稀土资源，未来计划拥有自己的稀土矿场。

根据马国政府估计，全国目前已发现约1610万公吨稀土资源，当中有不少属于离子吸附型黏土矿床。这类稀土元素主要附着在黏土上，而不是在岩层中，开采难度及成本相对较低。

这类矿床也可能含有市场需求较高的重稀土，重稀土可用于制造高性能磁铁及其他先进科技产品。

不过，马国大部分探明稀土资源尚未证实具备商业开采价值。

稀土广泛应用于电动车、电子产品、风力发电机及先进武器等领域，中国目前仍主导全球稀土加工市场。

DTEC Mineral在马国的布局，不仅有助于美国开拓中国以外的稀土供应来源，也将大幅扩充马国本土的稀土加工产能，让马国摆脱长期依赖澳大利亚莱纳斯稀土在彭亨州关丹单一精炼厂的局面。

DTEC Mineral是美国总统特朗普与马国首相安华去年签署的贸易及关键矿产合作协议所涉及的企业之一。