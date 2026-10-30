（雅加达彭博电）印度尼西亚总统普拉博沃的弟弟哈希姆星期四（10月29日）在雅加达向商界领袖发出严正警告，促请各方立即停止操纵与“爆炒”股票的行为，并强调印尼必须尽快化解面临遭国际指数编制机构MSCI降级的危机。

身为总统特使和印尼工商会咨询委员会主席的哈希姆透露，他已接获总统指示，全力防止印尼股市危机进一步失控。他说：“这是一个非常、非常严重的问题，因为如果外资撤离我们的股市，印尼盾可能会进一步走软。我们偿还外债的负担将加重。这可能对印尼经济带来一场灾难。”

MSCI于10月中旬警告，基于印尼股市股权透明度不足及疑似存在协同交易，正考虑将印尼评级下调两级别，从“新兴市场”降至最低级别“独立市场”。消息传出后，印尼金融服务管理局宣布对10多家公司实施制裁，理由是他们涉及操纵股市。金融服务管理局主席弗里德丽卡星期四透露，其中一些受制裁公司已支付总额2.1万亿印尼盾（约1.48亿新元）的罚款。

哈希姆说，政府计划采取果断行动对付“爆炒”股票者。

印尼股指今年以来已滑落约41%，包括星期四退低3.5%。哈希姆指出，股市的低迷态势损害了印尼3270万股民的利益，令他们极度不满。

哈希姆是商业大亨，在普拉博沃历次角逐总统宝座的竞选活动中，哈希姆为他提供了大量的资金保障。