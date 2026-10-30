（东京路透电）日本正推动国际反洗钱组织金融行动特别工作组将缅甸移出金融黑名单，以放宽对缅甸金融交易的审查要求，便利外国企业投资和经商。

这是缅甸军方2021年发动政变夺权以来，部分国家尝试让这个饱受孤立的国家重新融入国际社会的最新迹象。

路透社引述一名日本政府高级官员和另一名知情人士报道，日本希望金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）取消要求40个成员对涉及缅甸的金融交易实施强化审查的规定。

尽管不少外国企业在政变后撤离缅甸，日本企业仍在当地维持相当规模的业务。日本认为，解除相关限制有助改善缅甸营商环境，推动经济复苏。除日本外，目前至少还有一个亚洲主要大国支持这一主张。

金融行动特别工作组星期五（10月30日）将在巴黎结束今年第三次、也是最后一次的全体会议。

FATF秘书处发言人说，会议仍在进行，相关讨论属于机密，任何黑名单调整将在会议结束后公布。

目前，全球仅有三个国家被FATF列入最高级别的黑名单；除缅甸外，其余两国是伊朗和朝鲜。

缅甸2021年军事政变后陷入政治动荡及内战，并因诈骗园区和非法资金活动持续受到国际关注。2022年10月，缅甸因未能在期限内解决洗钱与资金监管漏洞，被FATF列入黑名单。

FATF当时要求所有成员加强审查与缅甸有关的商业关系及金融交易，同时确保人道援助、合法非营利活动及汇款不受影响。