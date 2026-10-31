马来西亚砂拉越州政府拥有的婆罗洲航空继今年7月开通古晋直飞新加坡航线后，将于11月再开通古晋直飞印度尼西亚首都雅加达的航线，进一步拓展东南亚航线网络。

婆罗洲航空（AirBorneo）官方网站于星期六（10月31日）正式开售古晋往返雅加达的机票。该航线定于11月13日首航，每周营运三趟，分别为星期一、星期五及星期天。经济舱单程票价从399令吉（约126新元）起，商务舱单程票价则从888令吉起。

婆罗洲航空首席执行员梅格阿迪安发文告指出，古晋直飞雅加达航线的开通，是婆罗洲航空拓展区域航线网络、连接亚细安各主要门户城市。

他指出，古晋直飞雅加达的航线将为企业领袖、投资者及官方代表团往返两地提供便利，同时也为前往砂拉越接受专科医疗服务的病患及家属提供更舒适的交通选择。这条航线也将促进两地的旅游往来。

古晋往返新加坡班次调整

配合雅加达新航线开通，婆罗洲航空也公布了今年10月25日至明年3月27日的冬季航班时间表。

其中，自10月23日起，古晋直飞新加坡航班已从每日一趟调整为每周四趟，分别安排在星期二、星期三、星期四及星期六。受航班调整影响的乘客已接获航空公司的通知，并可选择更改机票。

至于古晋往返吉隆坡的每日两趟航班，则维持原有时间表。

砂拉越政府于2025年2月收购马来西亚航空公司旗下子公司飞翼航空（MASWings），改名为婆罗洲航空，并于今年1月正式投入营运。

婆罗洲航空以发展区域航空网络为目标，继开通新加坡及雅加达航线后，也计划拓展飞往印尼峇厘岛、中国香港及深圳等地的航线。