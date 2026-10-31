马达加斯加当局对当地网络诈骗中心展开突击行动后揭露，这些团伙与曾在柬埔寨从事类似勾当的犯罪集团有关联，同样涉嫌通过人口贩运手段诱骗非洲公民从事诈骗。

法新社星期六（10月31日）引述马达加斯加司法部报道，这些涉嫌从事爱情诈骗、加密货币和投资骗局的据点，主要由中国公民操控。当局今年8月和9月与美国司法部联合展开行动，共捣毁13个由中国犯罪集团运作的诈骗园区。

美国司法部发声明说，执法人员在单日行动中就查获了价值约5200万美元（约6640万新元）的加密货币，并扣查处理了超过3200台电子设备。

在扫荡行动中被捕的中国公民中，已有148人因涉及网络诈骗的罪行被判刑，随后移交中国服刑。另外11名中国公民则在今年8月离奇地从马达加斯加一所监狱获释。这起事件引起当地媒体广泛关注，据称牵涉当地监狱管理局局长。

目前仍有数名非洲国家公民被拘留，但初步调查显示，他们可能是人口贩运的受害者。

以高薪为饵 通过社媒招揽受害者

联合国毒品和犯罪问题办公室去年已发警告，指这类诈骗网络正在向外扩张，尤其是向南部非洲蔓延。

与东南亚的诈骗团伙手法相似，马达加斯加的诈骗中心据称也是通过社交媒体，以高薪为诱饵，将非洲大陆的民众骗到这个印度洋岛国。

马达加斯加当局说，本案中约有20名来自肯尼亚、卢旺达、乌干达和津巴布韦的公民被拘留。

警方刑事组主任穆伊尼（Hassan Mouigni）说，根据这些人的口供，他们是通过脸书（Facebook）被招募，以为是要来马达加斯加从事商业领域的工作。“但他们抵达后，大部分人的护照都被老板没收，并被迫从事诈骗活动……他们都是受骗的受害者。”

美国当局透露，一名被控经营爱情诈骗盘口的男子是马来西亚公民崔国华（译音，Chui Kok Wa）。他在马达加斯加首都塔那那利佛附近的高档社区伊瓦图（Ivato）一栋别墅内设立诈骗据点。

穆伊尼说：“从他护照上的签证，我们推算出他是在2024年首次抵达这里。护照记录显示，他此前待在柬埔寨。”

美国司法部说，相信这个与马来西亚和中国有关联的犯罪集团，是在柬埔寨当局展开执法行动后将业务从当地转移，并从2025年初在马达加斯加开设诈骗园区。

马达加斯加通信部网络犯罪组协调员拉利希瓦奥（Tsitohaina Ralihivao）认为，这与2025年泰柬边境的柬埔寨诈骗园区遭扫荡有关，当时两国军方也曾发生冲突。

拉利希瓦奥受访时说：“当泰国方面捣毁这些据点后，他们只是把业务转移到别处。同一批犯罪组织就这样来到了马达加斯加。”

东南亚遭严打 诈骗分子转战非洲

美国联邦调查局（FBI）在盘问了三名曾在塔那那利佛诈骗园区工作的巴西公民后，也得出了类似的结论。

这份法庭文件指出，这些人最初是应聘网上的工作机会，结果却被送到位于柬埔寨的一个园区工作。后来，由于是柬埔寨和泰国之间爆发武装冲突，加上柬埔寨警方针对诈骗园区展开打击行动，这些人于2026年5月初被转移到了马达加斯加的塔那那利佛。

穆伊尼说，美国当局之所以介入，是因为这些诈骗中心“主要针对英语系国家”，包括美国、加拿大和巴基斯坦，这也解释了为什么诈骗集团“需要招募来自英语系非洲国家的公民”。

不过，由于那些被确认为头目的中国公民被引渡回了中国，联邦调查局无法对这些人进行审讯。