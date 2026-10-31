（联合国美联电）联合国缅甸人权状况特别报告员柯里指控缅甸政府蓄意对平民发动袭击，以制造恐慌和迫使平民屈服。缅甸政府也通过向中国和俄罗斯等国大举采购先进武器，进一步加剧国内冲突和人权状况。

柯里星期四（10月29日）告诉记者，东南亚地区及以外的国家在与缅甸政府接触时，并未提出任何条件，例如减少暴力、释放数以千计的政治犯，以及与各方开展和平对话，这是令人担忧的。

缅甸2021年发生政变后，亚细安要求缅甸实现五点共识，包括推动各方对话、停止暴力及提供人道援助，否则拒绝让缅甸政治代表参加亚细安会议。不过，亚细安部分成员国最近开始改善与缅甸的关系。

柯里发出预警称，如果国际法院裁定，缅甸军方在2017年镇压罗兴亚人时实施了种族灭绝，或未能防止种族灭绝，这可能在缅甸境内引发新一波暴力事件。她呼吁所有国家密切关注局势的发展。

她说：“我注意到缅甸国内出现一些迹象，那些曾散布仇恨言论、煽动针对非佛教徒、非缅族少数民族，包括罗兴亚人的暴力行为的团体，如今在网络上的活动正变得更活跃……它们在政治领域的活动也日益活跃，并受缅甸政权的控制。我认为，这是国际法院作出裁决后可能发生暴力事件的前奏。”

柯里说，由于2021年的政变以及政府对经济管理不善，缅甸的合法经济规模已经萎缩，非法经济则不断扩大。

她指责缅甸政府通过种种贪污腐败手段来为活动筹集资金，并购买继续战争所需的军事装备。

她说：“他们还利用这些资金提升监控能力，以及在其仍控制的领土内执法的能力；这些地区约占全国面积的一半。”