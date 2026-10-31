（巴黎综合电）国际反洗钱机构金融行动特别工作组（FATF）对越南发出严厉通牒，警告越南若无法及时切实改善反洗钱战略缺陷，将考虑对越南实施进一步惩治。FATF继续将缅甸列入高风险黑名单，并敦促缅甸加强打击境内猖獗的诈骗活动。

FATF星期五（10月30日）在巴黎召开全体会议后，针对全球反洗钱合规进展公布最新评估结果，越南仍在必须加强监控的灰名单上。

被列入灰名单虽然不会伴随强制性的全面制裁，但往往促使国际银行与跨国金融机构大幅提高尽职审查标准，进而增加跨境交易成本，并直接抑制外来投资与国际资本流动。

FATF直言：“如果越南在下次全体会议之前未能采取切实措施来纠正战略性缺陷，FATF将考虑采取下一步行动。”

此外，尽管日本近期在幕后积极游说，FATF依然决定把缅甸留在最高级别的黑名单，并再次敦促缅甸打击以该国为基地、广泛开展的网络诈骗活动。

这份名单上的国家或司法管辖区在打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面存在严重战略缺陷。

除了缅甸，伊朗和朝鲜也被列入黑名单。这是FATF能施加的最严厉处罚，后果包括投资被冻结、合规成本飙升，名单上国家的银行与全球金融体系的联系也会被切断。

缅甸2021年军事政变后陷入政治动荡及内战，并因诈骗园区和非法资金活动持续受到国际关注，隔年被FATF列入黑名单。

此前，日本一直在游说FATF把缅甸移出黑名单，以放宽对缅甸金融交易的审查要求，便利外国企业投资和经商。

日本企业仍在缅甸维持相当规模的业务。日本主张，解除相关限制有助改善缅甸营商环境，推动经济复苏。