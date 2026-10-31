为维护宏观经济稳定并减轻家庭与企业的营运成本，越南政府宣布从星期天（11月1日）起，将全国平均零售电价下调2%。

综合路透社和越南媒体报道，越南政府星期六（10月31日）发表声明说，当局是根据现行法规对电价进行评估后做出这项决定，旨在维持宏观经济稳定的同时，兼顾社会福利并支持商业活动。

越南电力集团（EVN）已于星期五（30日）正式宣布调整平均零售电价。从11月1日起，不含增值税的平均零售电价将下调至每千瓦时2159.9越南盾（约0.1新元），降幅相当于现行平均零售电价的2%。

越南副总理阮文胜星期六在国会上就经济、财政和预算三大领域问题进行说明与答询时说，政府正指示越南电力集团紧急审查并最大限度地削减成本，以便即日起至2027年3月31日期间，将零售电价下调约2%。

他说，政府将继续落实财政政策、货币政策和物价管理方面的解决方案，并有效执行适当的税费减免与展延政策。

河内理工大学能源技术研究院的阮春光（Nguyen Xuan Quang）博士指出，政府下调电价的指示符合当前的整体经济发展状况，在经济、社会保障和能源政策管理方面都具有重要意义。

他说，对企业而言，此举有助节省部分投入成本并提高利润率。企业可利用电费降价所省下的资金，再投资于能源审计、热力系统改造以及优化工厂运作。对家庭而言，降低电价则有助减少一部分基本开销，尤其是用电量较高的家庭。

他补充说，从宏观管理的角度来看，下调电价也有助于缓解生产、服务和商品价格所面临的成本压力。