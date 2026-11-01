（吉隆坡综合讯）中国驻马来西亚第17任特命全权大使姚文已抵达马国正式履新，接替离任的欧阳玉靖。

中国驻马大使馆星期天（11月1日）在官方脸书贴文说，姚文星期六（10月31日）抵达吉隆坡国际机场时，马国官员及中国驻马大使馆人员都前往迎接。

姚文随后发文告指出，马中两国友好关系源远流长。中国国家主席习近平去年对马国进行国事访问后，两国关系已开启新的黄金50年，迈入历来最佳发展时期。

他说，马国是首个与中国建交的亚细安国家，也是首个推动亚细安与中国对话的国家。多年来，两国人民携手应对亚洲金融危机、国际金融危机及冠病疫情冲击。

姚文指出，他将从四个方面愿意继续推动马中双边关系，包括增进两国政治互信与全方位友好关系、提升经贸合作与民生福祉、通过扩大人文交流促进两国人民之间的友好关系，以及加强多边协作与维护国际公平正义。

马来西亚时任首相拉萨于1974年5月28日访问中国，促成马中两国建交。约三个月后，拉萨领导的国民阵线在同年8月24日举行的全国大选中胜出。

当年，国阵以拉萨与中国时任领导人毛泽东握手的照片作为竞选宣传主轴。马中建交被视为国阵赢得大选的重要因素之一。