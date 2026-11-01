在老挝南部翠绿的山脊线上，133座由中国建造的风力涡轮机拔地而起，在为越南蓬勃发展的经济提供动力的同时，也反映出本区域正掀起一股能源多元化的热潮。

法新社报道，老挝此前就已在向作为制造业中心和东南亚增长最快的经济体的邻国越南出口水电，然而，这种发电模式在旱季的发电量往往会下降，批评者也担忧大坝对生态造成影响。

如今，风能正蓄势待发。老挝于2025年8月投入运营、装机容量达600兆瓦的“季风”（Monsoon）风电项目，就被视为一个极具商业可行性的成功案例。

这个项目由一家中国国有企业承建，归一个泰国牵头的财团所有，通过专用输电线路，将电力独家出售给越南国家电网。

这个项目耗资约7亿美元（约9亿3000万新元），占地面积相当于一个新加坡，不仅是亚洲首个跨境风电项目，也是东南亚规模最大的风力发电场。

非营利组织“亚洲能源实验室”（EnergyLab Asia）技术项目主管贝灵汉（Tristan Bellingham）指出，就像二三十年前对待水电一样，“现在大家正竞相争取新风电项目的特许经营权和开发权”。

贝灵汉说，其他风电场目前正借着“季风”项目的东风顺势而起。一名老挝官员也透露，全国目前有10至15个风电项目正在开发中。

在达威村（Dak Wai）的一座木制高脚屋里，23岁的村民图克塔（Toukta Phonsala）望向巨大的风车赞叹道，“它们比树还要高大”。

对于图克塔以及住在“季风”项目附近的其他稻农和咖啡农来说，这个项目为当地带来新道路，也改善洁净水和医疗保健的获取条件，然而却唯独没有为当地社区带来电力。

尽管如此，图克塔仍对老挝能向国外输送电力感到高兴。她说：“这更有利于发展，能带来繁荣。”

“季风”风电总经理纳鲁特（Narut Boakajorn）透露，公司计划将装机容量再提升1000兆瓦，并正努力确保新增电力的一部分能留在老挝国内使用。

在一座110米高的涡轮机旋转叶片下，纳鲁特接受法新社访问时说：“老挝拥有非常丰富的自然资源（即风能、水能和太阳能）……很少有国家能在一个地方同时拥有所有优质的可再生能源。老挝有着得天独厚的优势。”

据纳鲁特介绍，在25年的合同期内，老挝政府预计将获得1亿8000万美元的收益，其中包括税收以及社区发展和环境保护基金。

“季风”为越南提供低成本能源

对越南而言，“季风”项目提供可靠且成本较低的能源，也对越南在2050年实现净零排放目标至关重要。

越南政府今年9月发出警告，由于规划中的电力项目延误以及需求不断增加，明年起恐面临缺电风险。在2023年，干旱导致水电供应锐减，越南曾发生严重停电。

尽管官方没有透露具体电价，但印度支那能源伙伴公司（Indochina Energy Partners）董事总经理雅各布森（Thomas Jakobsen）分析，老挝通过“季风”项目出售给越南的风电价格，远低于越南在本地采购风电的成本。

他估计，国营的越南电力公司（EVN）向“季风”项目支付的电价约为每千瓦时6美分，比越南本地电价低2至4美分。

越南国家输电公司官员宁春协（Ninh Xuan Hiep，译音）指出，到2030年，从老挝进口的电力将占越南总装机容量（即最大潜在发电量）的近10%。