柬埔寨今年首10个月里，因涉毒被捕的人数增加，但起获的毒品总量却有所下降。

新华社引述柬埔寨肃毒局星期天（11月1日）发布的报告报道，在今年1月至10月间，当局共拘留2万5360名涉毒嫌犯，比去年同期的2万1800人增加16.3%。

被拘留者包括来自25个国家的1248名外籍人士。在所有嫌犯中，48.3%被列为毒贩、制毒者、拥毒者或运毒者，其余51.7%则为吸毒者。

报告指出，当局在2026年1月1日至10月31日间，共起获4.26公吨非法毒品和537公斤干大麻，以及包括73把手枪和27支自制步枪在内的其他证物。

与2025年同期起获的5.48公吨毒品相比，今年的数字有所下降，不过去年同期起获的干大麻为516公斤，比今年略少。

柬埔寨当局起获的毒品主要包括克他命（ketamine）、摇头丸、海洛因、冰毒（crystal methamphetamine）、麻古（methamphetamine pills，冰毒药丸）、可卡因以及卡西酮（cathinone）。

柬埔寨不对毒品犯罪判处死刑。根据法律，贩运超过80克非法毒品罪名成立者，可被判处终身监禁。