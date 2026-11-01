柬埔寨今年首10个月涉毒被捕人数增加 起获毒品量下降
柬埔寨当局起获的毒品主要包括克他命、摇头丸、海洛因、冰毒、麻古（冰毒药丸）、可卡因以及卡西酮。图为今年10月28日，美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室在华盛顿召开记者会时展示的冰毒。 （法新社）
柬埔寨今年首10个月里，因涉毒被捕的人数增加，但起获的毒品总量却有所下降。
新华社引述柬埔寨肃毒局星期天（11月1日）发布的报告报道，在今年1月至10月间，当局共拘留2万5360名涉毒嫌犯，比去年同期的2万1800人增加16.3%。
被拘留者包括来自25个国家的1248名外籍人士。在所有嫌犯中，48.3%被列为毒贩、制毒者、拥毒者或运毒者，其余51.7%则为吸毒者。
报告指出，当局在2026年1月1日至10月31日间，共起获4.26公吨非法毒品和537公斤干大麻，以及包括73把手枪和27支自制步枪在内的其他证物。
与2025年同期起获的5.48公吨毒品相比，今年的数字有所下降，不过去年同期起获的干大麻为516公斤，比今年略少。
柬埔寨当局起获的毒品主要包括克他命（ketamine）、摇头丸、海洛因、冰毒（crystal methamphetamine）、麻古（methamphetamine pills，冰毒药丸）、可卡因以及卡西酮（cathinone）。
柬埔寨不对毒品犯罪判处死刑。根据法律，贩运超过80克非法毒品罪名成立者，可被判处终身监禁。