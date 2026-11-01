（吉隆坡讯）马来西亚前首相纳吉获准居家服刑已两个月，但至今仍“受困”加影监狱出不了牢房，原因是尚未缴付5000万令吉（约1570万新元）罚款。

据《星洲日报》报道，律政司莫哈末杜苏基星期天（11月1日）在吉隆坡出席活动后受询时透露，纳吉至今仍未缴付5000万令吉罚款，故无法转为居家服刑，必须留在加影监狱继续坐牢。

莫哈末杜苏基指出，缴清这笔罚款是纳吉改为居家服刑的前提条件，但当局并未设定缴款期限。“纳吉一天未缴清罚款，他就得继续坐牢。”

纳吉因涉及一马公司子公司SRC国际公司4200万令吉资金挪用案罪名成立，自2022年8月23日起在加影监狱服刑。他原本被判监禁12年、罚款2亿1000万令吉，但在2024年获特赦局减刑至六年，罚款减至5000万令吉。

今年9月18日，国家元首苏丹依布拉欣批准有条件特赦纳吉，准许纳吉以居家服刑的方式服完SRC国际公司案的余下刑期，直至2028年8月23日。特赦前提条件是，纳吉须先缴清5000万令吉罚款。

特赦决定公布后，希望联盟成员民主行动党中央委员会9月19日紧急召开会议，最终决定由秘书长陆兆福辞去内阁职务，以此向政府和公众明确表明民行党的反贪与法治立场。

陆兆福吁公开特赦局会议记录 让民众了解特赦理由

陆兆福星期天（11月1日）告诉记者，来自民行党的联邦特赦局成员、负责联邦直辖区事务的首相署部长杨巧双已在相关会议阐明民行党的立场。他也希望当局能公开特赦局会议纪录。

陆兆福说，联邦特赦局会议是秘密进行，会议内容也无法公开，但认为杨巧双已在会议提出民行党的立场，即卷入重大贪污丑闻者，不应获释或获准居家服刑。

陆兆福相信，若相关会议纪录能公开，整起事件将水落石出，民众能更了解会议过程及民行党的立场。不过，能否公开会议记录，由律政署决定。

根据马来西亚联邦宪法，联邦特赦局由国家元首牵头，成员包括律政司、负责联邦直辖区事务的首相署部长，以及最多三名由元首委任的成员。安华2023年4月承认自己是联邦特赦局成员。