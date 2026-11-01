马来西亚槟城州10月接连发生三次土崩造成一人死亡，当局已鉴定当地53个水灾高风险地点，并加强日常巡逻，严防这些地区在目前至明年3月的东北季风期间发生意外。

据《星报》和《新海峡时报》报道，槟州消防局长莫哈末索基星期天（11月1日）告诉记者，这53个地点中，威中县最多，有18个；其次是西南县的13个和东北县的10个。威北县和威南县则各有六个。

莫哈末索基说，消防员正在这些地点进行日常巡逻和持续监测，确保他们能迅速应对突发洪水或河流水位上涨。

他说，消防局在整个雨季期间至少保持八成人员值班，并严格控制休假申请。槟州消防局星期六（10月31日）也在所有消防局同时开展防洪行动后勤测试和检查日活动，以评估各类资产和设备的准备情况。

槟州总警长林光耿则透露，槟州减灾应急行动委员会星期五（30日）召开会议，加强警方和相关机构应对东北季风期各类天灾的准备工作。

他说，会议讨论重点包括人力资源、资产和后勤的准备情况，以及各机构在应对潜在灾害方面的协调。

槟州上星期天（25日）至星期二（27日）连续三天发生土崩。其中，垄尾刘玉水花园发生的土崩，波及三人，其中两人及时逃生，一名73岁退休者遭活埋。

丹绒道光Leisure Bay公寓上星期一（26日）也发生土崩，垄尾日月城公寓隔天中午也出事，但没有造成任何伤亡。