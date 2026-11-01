（吉隆坡综合讯）马来西亚政府宣布推出“媒体创新基金2.0”，通过拨款3000万令吉（约940万新元）继续推动媒体业转型与发展，新一轮基金获得各大媒体业者的广泛欢迎。

通讯部长法米星期六（10月31日）说，这项基金于星期天（11月1日）开放申请，新一轮基金涵盖五个援助范畴，包括人工智能（AI）技术应用、培训和设备采购等。

他强调，接受基金补助的媒体机构，必须遵守即使财务困难也不得任意裁员的条件。

这项宣布获得马国媒体业者欢迎，他们认为这有助于提升记者的专业技能、加强技术建设，从而制作更高素质的内容。

马国国家通讯社马新社总执行长努鲁阿菲达说，创新基金体现政府持续协助马国媒体机构维持营运和避免裁员的决心。这不仅是财务援助，更是政府为保障国家新闻业未来所作出的战略投资。

谈及媒体业面临的挑战，《阳光日报》集团总编辑赞里蓝比里指出，社媒巨擘Meta、谷歌和TikTok占据广告市场大量份额，导致传统媒体公司正面临收入缩减的问题。在财务压力下，媒体机构往往优先保障员工薪资支出，因而不得不削减培训、设备和软件方面的开支。

他说：“政府和通讯部通过这项基金提供援助，让媒体公司能专注于培训和购置最新的技术设备。”

至于基金的实际用途，首要媒体集团（Media Prima）负责新闻与时事的副执行总编辑法拉纳兹说，集团的新闻与时事部门已将去年的首轮拨款用于技术培训及配备移动新闻工具包，这有助于增强记者为各类平台制作内容时的信心。

她坦言，媒体转型至关重要，但受集团年度预算限制，若没有基金提供资金支持，转型所需的时间将会长得多。

除了提升技术能力，《星洲日报》总编辑陈汉光说，这项基金为马国媒体提供加快数码化转型、拓展新读者群的机会，同时保留各自的语言文化特色和编辑风格。

淡米尔文报章《人民之声》总编辑哥巴克里斯南也说，这笔财政援助对于协助传统报章转向数码平台、维持营运，以及保障淡米尔媒体从业员的福祉至关重要。