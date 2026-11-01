（曼谷综合讯）泰国政府加大力度推动旅游业发展，目标是将旅游总收入提高至4万亿泰铢（约1516亿新元），并计划推出“100泰铢畅游泰国”项目，鼓励游客在平日出游，以分散周末和假日的人潮。

泰国首相府副发言人拉莉达星期六（10月31日）说，副首相兼商务部长素帕吉日前主持今年第二次国家旅游政策委员会会议，讨论第四份《国家旅游发展计划》（2028年至2032年）的拟定方向，旨在提升旅游业的经济效益。

政府计划设定的目标，包括旅游总收入至少达到4万亿泰铢，以及在全球旅游与观光发展指数（TTDI）中跻身前30名。

为促进旅游业发展，泰国旅游局计划推出“100泰铢畅游泰国”旅游优惠券，主要分为两部分：一是由参与的企业提供专属优惠；二是推出名为“震撼优惠”（SHOCK DEALS）的线上限时促销活动，以每张100泰铢的价格出售旅游优惠券，让消费者购买指定旅游产品或服务时享有优惠。

当局计划于12月15日至明年2月9日推出这项促销活动，并在每个星期二开放抢购，成功购券者须在星期一至星期四使用。优惠券适用的旅游产品和服务，以及具体使用条件，由各参与企业自行规定。

旅游局希望借此鼓励游客将部分行程从周末和假日转移至平日，带动旅游业者在淡季的生意，并持续为全国各地的旅游目的地、社区和地方经济带来收入。