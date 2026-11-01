受潮汐与不稳定降雨影响，泰国气象部门提醒，曼谷及周边七府在未来一周可能面临潮汐性洪水风险。

中新社引述泰国国家水资源办公室（ONWR）11月1日发布全国水情报告报道，此次预警涉及曼谷、北柳府、北榄府、暖武里府、巴吞他尼府、龙仔厝府、佛统府和夜功府。

报告指出，受来自中国的高压系统影响，泰国上部及海域风力增强，海面及河口水位上升，曼谷及周边七府面临潮汐性洪水风险。

其中，挽巴功河、湄南河、他钦河和湄公河河口水位可能受到海水上涨影响，河岸低洼社区、位于防洪堤之外以及缺乏永久性防洪设施的区域需重点防范。

素坤逸路、素克萨瓦路和拉玛二世路等主要道路也被列为需要重点监测的路段。

与此同时，11月2日至6日泰国全国天气仍较为不稳定，部分地区将出现雷阵雨、阵风和局地强降雨，可能进一步增加部分地区水情压力。

11月1日，泰国多地已经出现降雨。其中，中部龙仔厝府24小时最高降雨量达到96毫米，东部达叻府达到108毫米。

水情方面，水资源办公室数据显示，截至11月1日，泰国全国主要水库蓄水量约为664.93亿立方米，占总库容82%。其中，西部地区水库蓄水率达到97%，东部为89%，北部76%，中部73%，东北部69%，南部70%。

泰国有关部门已要求相关机构密切监测河流水位及潮汐变化，加强低洼地区和河岸社区防洪准备，并根据水情及时采取排水等措施。