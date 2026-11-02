印度尼西亚最高法院裁定，副总统吉布兰在参加2024年大选时提交的“高中同等学历证书”无效。

彭博社报道，印尼宪法法院星期五（10月30日）做出这一裁决。

此举再次引发关于吉布兰是否具备继续任职资格、能否在2029年参选，以及会否面临弹劾等导致免职的法律程序讨论。

这项裁决本身并未直接将吉布兰免职，也未自动禁止他未来参选。若要将他免职，须通过独立的宪法程序。

39岁的吉布兰是印尼前总统佐科的长子。庭审记录显示，吉布兰曾就读于新加坡兰景中学（Orchid Park Secondary School），随后在新加坡管理发展学院（MDIS）取得学士学位。

根据印尼选举法，正副总统候选人必须具备高中或同等学历。印尼律政及人权事务前副部长丹尼等原告方主张，吉布兰当初向选举委员会提交的只是海外学历同等于印尼职业高中的证明文件，且并未附上正式的高中毕业证书，因此他的2024年参选资格应属无效。

宪法法院曾在10月初的裁决中指出，根据呈堂证据，没有文件证明吉布兰完成高中或同等水平的学历；法院认为，聆讯中呈堂的出席证书和学业报告，不能用作毕业证明。

不过，法院当时说，申诉人不具备诉讼主体资格，法院无法通过选举结果争议程序取消吉布兰的资格。

宪法法院在星期五的终审裁决中支持律师苏布汉 (Subhan Palal) 针对教育部提起的上诉，撤销吉布兰用于学历证明的政府证书，并推翻此前下级法院驳回他诉讼的两项裁决。

宪法法院计划于星期一（11月2日）在雅加达举行记者会，就此次裁决进行说明。当天上午，包含法院判决理由在内的完整判决书尚未公布。