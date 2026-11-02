（吉隆坡综合讯）马来西亚投资、贸易及工业部长佐哈里直言，许多马来西亚人选择越过长堤到新加坡谋生，核心根源在于新加坡的薪资更具吸引力；马国部分制造业厂商即便每年赚取数以亿令吉，却只愿以最低工资1700令吉（约534新元）招聘员工，很难吸引国民就业。

据《星报》报道，佐哈里星期一（11月2日）在国会下议院答询时，严厉批评一些盈利丰厚的马国企业对待马国人力过于吝啬。“一些企业即使每年盈利数亿令吉，却不愿以2000令吉聘用马来西亚员工，依然以1700令吉的最低薪金聘请他们。他们甚至希望付给技职教育毕业生与外籍工人同等的薪金。”

佐哈里透露，马国政府已通过技术与职业教育培养了约40万名专业人才，但许多厂商仍一味依赖廉价外劳，宁愿给予技能人才与客工相同的低廉待遇。

他驳斥关于“马来西亚民众因懒惰而不愿到工厂上班”的偏见，因为每天约有10万名马国人跨越长堤到新加坡工作，当中包括持有文凭、学士学位和硕士学位的人。

他说：“为什么他们愿意去新加坡做那些工作，即使那些工作和我们本地工厂里的差不多？因为那里有经济价值。”

他进一步举例指出，国内大批民众选择转行当私召车司机，正是因为这份工作能提供合理的经济回报，“如果一份工作无法带来应有的经济价值，他们自然不会接受”。

针对日益严峻的劳动力结构失衡，佐哈里坦言，要彻底解决雇主过度依赖客工的沉疴绝非易事。他说，全国目前已有约260万名合法登记的外籍客工，若再加上滞留在境内的庞大非法移工群体，长远来看将对马国的就业市场与产业升级构成巨大隐患。

为改善劳工待遇，马国政府在2027年度财政预算案中调高全国法定最低工资。从明年6月起，最低工资从每月1700令吉调升至2000令吉，政府预计将惠及逾400万名劳工。不过，年销售额低于5000万令吉的微型及中小企业暂不受影响。

此外，马国政府也将半熟练岗位劳工及大学毕业生的最低起薪标准设为2500令吉，并鼓励政联投资公司及政联公司将员工的生活工资基准从3100令吉进一步调高至3400令吉。

在传统就业形态面临低薪困局的同时，大专学府也在寻求突破。据《星洲日报》报道，吉兰丹州苏丹莫哈末五世星期天（1日）在吉兰丹大学毕业典礼发表演讲时说，随着人工智能（AI）与数码经济深刻重塑职场生态，大学毕业生应当打破被动寻找工作的固有思维，转而成为“机会的开拓者和就业机会的创造者”，善用科技开创新型商业模式与跨境电子商务，以应对产业变革带来的机遇与挑战。