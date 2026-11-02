（吉隆坡综合讯）马来西亚马来文报章《马来西亚前锋报》及Kosmo!的母公司慕丽雅媒体（Media Mulia）对商业模式、营运架构及企业发展方向展开策略性检讨与重组，以防范报社重蹈2019年因财务崩溃而被迫停刊清盘的覆辙。

慕丽雅媒体董事长兼首席财务长阿都华希在《马来西亚前锋报》星期一（11月2日）刊出的声明中指出，随着媒体业生态不断转变并日益转向数码平台，公司有必要展开合理化重组，以确保业务持续营运与长远发展。不过他强调，公司仍会出版实体报纸以满足读者需要。

阿都华希说，这项合理化重组措施将保留前锋报及Kosmo!两大品牌的特色与传承，同时维护两份报章独特的新闻内容、编辑风格、采访报道方式及公信力。

在国阵执政联邦与各州的时代，前锋报被视为代表巫统主流派意识形态与政治立场的核心喉舌。然而，随着新媒体崛起与政治版图变迁，这两份马来报因连年承受巨额亏损，在2019年10月9日宣布停止营运并进入司法清盘程序，数百名员工遭遣散。

两份报章停刊数月后，马来富豪赛莫达旗下的慕丽雅媒体接手注资重组，才得以复刊发行。

阿都华希指出，慕丽雅管理层认为，现在必须作出策略性调整，以确保这两大品牌和公司得以延续，避免重蹈当年的覆辙。

他强调，这项转型措施对确保前锋报和Kosmo!的未来至关重要，重组后的机构将持续专注生产具备更高品质、权威性与公信力的新闻内容。