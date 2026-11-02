（河内路透电）电动车巨头特斯拉与韩国科技巨头三星反对美国政府向越南加征知识产权关税，警告此举将重创美国本土制造供应链并推高成本。美国钢铁和木材等传统产业、好莱坞影视和软件巨头则强烈敦促华盛顿对越南实施严厉制裁，以遏制猖獗的盗版与不公平贸易行为。

美国政府今年5月启动针对越南知识产权侵权的专项贸易调查，调查将于11月29日截止。美国将越南列入“重点关注外国”（Priority Foreign Country）名单，这是美国13年来首次把贸易伙伴列入这一最高级别的严密监控名单。美国也指责越南“未能解决针对知识产权保护和执法的长期关切”。

负责调查的部门也向企业征询意见，但企业对于是否应向越南加征惩罚性关税的立场明显分歧。

反对阵营主要是依赖越南生产的企业和零售业。其中，特斯拉在7月2日提交的意见书中指出，尽管公司已在美国作出大规模生产投资，但仍有一些高端零件和精密制造设备无法在美国国内采购，加征关税可能影响美国供应链。

三星的美国分公司也表达类似的观点。三星指出，越南生产大量供应美国市场的智能手机和网络设备，贸然加税将直接冲击美国消费者与产业链。

代表鞋类、成衣制造、脚踏车及家用游戏机等消费品行业的多个美国零售团体和商会也反对加征关税。

代表美国钢铁、海鲜、胶合板、太阳能板和木制品生产商的工业团体则指控越南存在不公平贸易行为，支持美国向越南商品加征关税。

软件、电影和音乐等行业的版权持有者团体也要求华盛顿向河内施压。成员包括微软、甲骨文和国际商业机器公司（IBM）的商业软件联盟指出，2017年的一项调查显示，越南个人电脑上安装的软件中约有四分之三属于未授权盗版，批评河内当局执法不力。

美国电影协会指出，越南已沦为全球线上盗版的重要枢纽，境内的侵权盗版影音网站去年在全球吸引超过125亿次点击访问。协会呼吁越南加强执法，为合法流媒体平台开放市场准入。

美国是越南最大的出口市场，但美国曾多次批评越南企业侵犯知识产权、生产仿冒品，并沦为中国商品借道洗产地以规避美国关税的中转站。

除了知识产权相关调查，越南也面临产能过剩问题的调查，并因未能有效阻止强迫劳动产品进口而被加征12.5%的关税。

为避免高额关税，越南政府一直积极与美国谈判，并称已通过禁止强迫劳动生产商品的新法律、加强海关程序，以及加大力度打击侵犯知识产权行为。