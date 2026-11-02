（吉隆坡综合讯）马来西亚雪兰莪州陆路交通局星期天（11月1日）在吉隆坡国际机场第二终站展开突击执法，当场扣留一名涉嫌非法载客的“霸王车”司机，并充公一辆休旅车。

雪州陆交局星期一（2日）在脸书发文说，初步调查显示，涉案司机当时正企图招揽两名刚抵境的中国游客前往吉隆坡市中心茨厂街。双方谈妥车资80令吉（约25新元），在抵达目的地后付费。执法人员在司机准备载客离去前展开拦截，当场扣押车辆并带走涉案司机协助调查。

目前，搭乘正规机场德士从机场前往市区的收费介于95令吉至120令吉，私召车则收费65令吉至85令吉。

根据条例，吉隆坡国际机场只允许德士、私召车、轻快铁及各类注册巴士等公共交通工具载客。当局加强取缔吉隆坡国际机场的“霸王车”，是希望杜绝这类违法载客车辆引发的交通安全与保险问题，以及收取高额车资引起的纠纷。

雪州陆交局援引《2010年陆路公共交通法令》的非法载客条文调查此案。涉案司机一旦被控且罪名成立，可能面对最高5万令吉罚款或监禁不超过五年，或两者兼施的惩罚。

当局呼吁民众与游客务必使用合法的公共交通服务，包括在机场第一及第二终站的合法德士或租车柜台接洽，或通过私召车应用预约行程。