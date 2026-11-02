（曼谷彭博电）受全球人工智能（AI）热潮及先进制造业投资激增带动，泰国最大的深水门户林查班港吞吐量已饱和，当局正计划进一步扩建。

泰国港务局主席德查日前接受彭博社访问时说，林查班港（Laem Chabang Port）目前处理的货运量已经超出承载能力，当局也接获有关港口拥堵和货物运输延误的投诉。考虑到未来几年的货运量预计将大幅增加，港务局须规划进一步扩建。

德查透露，港务局正研究启动的第四期扩建工程，是在目前进行的第三期扩建工程基础上，进一步提升港口吞吐能力。当局正在评估港口未来的潜在规模、所需投资总额以及具体的工程实施时间表。

随着泰国制造业产能扩张带动机械设备与原材料进出口双向增长，第四期工程将发挥关键作用，可满足泰国东部各省对长期货运量攀升与投资涌入的需求。

得益于全球对数据中心和AI相关电子元件及机械设备的旺盛需求，泰国今年9月份的进出口额增长均超出市场预期。

根据港务局的数据，截至去年9月的财政年，林查班港的货运量创下历史新高，达到1020万个标准箱（TEU），高于前一财年的950万个。这股强劲势头仍在持续，截至今年5月的本财年首八个月，港口吞吐量达720万个标箱。

林查班港分阶段开发，并将部分港口设施交由私人业者经营。第一期和第二期的特许经营权已于几年前到期。香港长江和记实业（CK Hutchison）等现有运营商获准暂时继续运营这些设施。港务局目前计划重新招标，邀请新业者接手经营。

另外，由泰国能源巨头海湾发展公司（Gulf Development）与泰国国家石油公司（PTT Pcl）合资组建的企业，正在推进林查班港第三期扩建工程，项目投资额为310亿泰铢（约11亿7000万新元）。这项工程是泰国政府升级东部经济走廊交通基础设施计划的一部分。

林查班港坐落于曼谷东南方约120公里的春武里府，是泰国东部经济走廊的核心物流枢纽，承担制造业重镇绝大部分的海运进出口业务。