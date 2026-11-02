（雅加达综合讯）印度尼西亚国家警察总署与食品药品监督管理局正式向政府建议，在全国范围内全面禁止电子烟。警方已率先实施内部禁令，禁止所有正规警员及文职人员使用和分销电子烟。

据《雅加达环球报》和安塔拉通讯社报道，印尼警察总长苏尤迪星期一（11月2日）说，警方和药监局代表当天在雅加达南区警察总部，向药监局局长塔鲁纳（Taruna Ikrar）提呈这项建议。

苏尤迪说：“我们已建议实施禁令，并希望印尼回教理事会能根据警方和药监局掌握的数据和事实进行专项审查。”

国家警察总署发言人约翰尼在声明中说，电子烟日益成为毒品走私工具，贩毒者会将液态毒品藏匿在电子烟设备中，再伺机贩运。他说，单从外观看，往往难以分辨普通电子烟油与掺有毒品的烟油，这是最令人深感担忧的隐患。

在众多违禁品中，印尼当局特别关注依托咪酯（etomidate）。这类物质已被印尼官方列为第二类管制麻醉品。

含依托咪酯的电子烟俗称“丧尸烟弹”，吸食后不仅会让人产生强烈快感并迅速成瘾，还可能引发严重副作用，包括恶心、呕吐、肌肉剧烈痉挛、意识混乱、癫痫发作、器官衰竭，甚至死亡。

为树立社会执法典范并防范毒害渗透执法队伍，印尼警方已率先于10月30日起禁止所有警员及文职人员在上班和工余时间使用或分销电子烟。违者将面临纪律处分，甚至刑事追责。

约翰尼强调，警方必须从内部做好预防工作。禁止警队人员使用电子烟，体现了警方打击滥用和贩运毒品的决心。