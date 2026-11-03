在强劲出口的带动下，越南10月录得73亿1000万美元（约94亿新元）的单月贸易顺差，创下历史新高。不过，今年1月至10月以来，越南整体仍处于贸易逆差状态。

路透社引述越南国家统计局星期二（11月3日）公布的数据报道，越南10月出口同比增长51.4%至646亿7000万美元，进口则同比增长43.1%至573亿6000万美元，当月贸易顺差达到73亿1000万美元。

相比之下，越南9月的贸易顺差为13亿美元。

以今年1月至10月来看，越南出口总额增长27.5%至4992亿4000万美元，进口则增加37.4%至5113亿1000万美元，使越南在这段期间出现120亿7000万美元的贸易逆差。

物价方面，越南10月的常年通货膨胀率同比上升5.09%，略高于9月份的5.08%；10月核心通胀率则为4.24%。

其他经济指标方面，10月工业生产同比增长15%，增速低于9月的16.7%；10月零售销售额则同比增长14.7%。

此外，今年前10个月实际流入越南的外来直接投资同比增长13.1%，达240亿8000万美元；同期获得的外资承诺投资额也大幅飙升74%，至548亿5000万美元。