印度尼西亚下游产业与能源转型统筹部长巴赫里尔说，除非出价合适，否则印尼不会向新加坡出口电力。

巴赫里尔星期一（11月2日）在印尼总统府接受媒体采访时说，印尼对出口电力保持开放，但如果价格不合适，当局将优先满足国内电力需求。

据印尼媒体引述，巴赫里尔说：“只要跟着我们的价格，出口就有可能。但如果价格不合适，我们会以国内需求为先。我们首先得满足国内需求。”

巴赫里尔也说，他的部门已经计算好拟议的电力出口价，但他没有透露更多细节。

他星期一在雅加达举行的矿物与煤炭展览会开幕式上也说，由于得满足印尼国内的电力需求，印尼在近期内无法出口电力。

巴赫里尔指出，他已告诉印尼主权财富基金达南塔拉（Danantara）不要在电力出口上接受游说，因为有权发出出口许可证的是能源与矿产资源部。

新加坡定下目标，到了2035年进口约六吉瓦（GW）的低碳电力。截至去年5月，六家进口商已获能源市场管理局颁发有条件许可证，从印尼进口三吉瓦的低碳电力。当局也有条件批准另外0.4吉瓦来自印尼的低碳电力进口。

两国去年6月签署谅解备忘录，促进跨境电力贸易合作。新印领导人今年7月在年度非正式峰会上也重申在跨境电力贸易等领域的合作，并见证达南塔拉与新加坡合作伙伴交换谅解备忘录。