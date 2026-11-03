为鼓励车企赴泰投资并推动电动车本土生产，泰国将从明年起把整车进口电动车的消费税，从目前的10%上调至35%。

《曼谷邮报》报道，泰国副首相兼财政部长埃尼提（Ekniti Nitithanprapas）说，内阁星期二（11月3日）批准这个决定。新税率定于明年1月1日生效。

同时，整车进口增程式电动车（REEV）的消费税，也将从15%调高至35%。

报道指出，泰国政府提高消费税主要有两个目的，即保护已在泰国投资设厂和建立供应链的投资者，以及促使仍依赖进口的汽车制造商加快与政府磋商，在当地设立生产设施。

今年5月，泰国汽车行业团体曾警告，由于当地制造商难以与价格更低廉的中国进口车竞争，政府若不调整电动车政策，整个行业将面临危机。

泰国是中国比亚迪（BYD）和日本丰田汽车（Toyota Motor）等车企的重要区域生产和出口枢纽。

根据泰国投资促进委员会的数据，截至今年8月，泰国电动车生态系统累计获批的投资项目达189个，总额达45亿9000万美元（约58亿7500万新元）。

泰国工业联合会引述陆路交通局的统计数据指出，今年9月，泰国新注册的电动车和电动电单车达2万2587辆，同比增加89.7%。其中，单是电动乘用车就达1万9425辆，同比激增98.6%。

今年首九个月，泰国电动车总注册量达19万1273辆，比去年同期增加83%，当中电动乘用车占了16万7789辆。

泰国工业联合会预计，今年全年的电动车注册量将介于20万辆至22万辆之间，远高于去年的约12万辆。