马来西亚首相安华承认，国内机场现有安检设备技术落后，可能难以侦测日益隐蔽的毒品走私手法。政府正引进具备先进分析功能的新设备，并加强人工智能（AI）监控，以堵住机场安检漏洞。

《星报》报道，安华星期二（11月3日）在国会首相问答环节说，走私团伙不断采用新手法逃避侦查，现有安检设备已不足以应对，因此政府正引进新型电子检测设备，配合缉毒犬加强检查。

他说，新设备最初只部署在吉隆坡国际机场，但走私团伙察觉当地加强安检后，转而利用槟城、亚罗士打和哥打峇鲁等其他机场运毒，尤其是有国际航班的机场。

目前，新设备已陆续部署至槟城和哥打峇鲁机场。

针对反对党议员询问政府如何加强执法协调，安华说，内政部和交通部去年已制定联合行动计划。今年8月至10月，执法当局在全国入境关卡展开41次查缉行动，起获价值4238万令吉（约1330万新元）的违禁品。

今年1月至10月，当局另逮捕93名涉嫌走私毒品者，起获价值2亿零270万令吉的毒品。马国边境管制与保护机构也侦破44起走私案件，查获价值1122万令吉的违禁品。

安华强调，走私毒品和枪械不仅涉及违法活动，更威胁国家安全。政府已在机场行李分拣区增派警方和关税局人员，并引进闭路电视及AI分析系统。

他透露，执法行动也涵盖飞往新加坡、印度尼西亚、伦敦、巴黎、香港等地的航班，至今已检查3637趟航班、1万9721名机组人员，并对乘客进行43万8000次人身搜查。