马来西亚人越来越迟婚，家庭规模也逐渐缩小。最新调查显示，超过半数单身者因找不到合适对象而未婚，近半数则受经济压力影响，但逾八成单身者仍有结婚意愿。

《星报》报道，马国妇女、家庭及社会发展部长南茜苏克利星期二（11月3日）公布第六次马来西亚人口与家庭调查报告时说，50.6%的未婚受访者表示找不到合适伴侣，47.2%则因经济因素而保持单身。

这项全国调查每10年进行一次，旨在为政府制定家庭政策提供依据。

调查发现，马国家庭平均人口从2014年的四人降至2024年的3.8人。同期，男性平均初婚年龄升至27.1岁，女性则升至24岁。

结婚成本也持续攀升。过去10年，平均最低婚礼开销从2万零47令吉，增至2万7332令吉（约8577新元）。

南茜说，随着越来越多已婚夫妇须兼顾工作与育儿，家庭支援体系的重要性日益凸显。目前，25.3%的六岁及以下儿童由祖父母照顾，另有17.5%送往托儿所。

她希望政府及相关机构根据调查结果，制定更切实可行的政策，减轻家庭经济与育儿负担。