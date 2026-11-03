（华盛顿路透电）美国正调整多年来孤立缅甸的政策，计划通过推动缅甸和平进程扩大在当地的影响力，借此换取美国企业涉足缅甸丰富稀土矿藏的机会，以打破中国在关键矿产供应链上的垄断地位。

据路透社报道，美国驻缅甸使团已制定一份“国家整合战略”（Integrated Country Strategy）文件。文件于8月31日获批，10月16日在国务院网站公布。这份文件明确勾勒出华盛顿的战略构想：美国驻缅甸使团将致力推动缅甸交战各方达成停火，争取在2030年前达成持久和平协议。

美国计划通过参与缅甸各武装派系之间的谈判，为美国企业进入当地市场创造机会。这些派系包括亲民主武装组织，以及部分为争取自治、与缅甸军方对抗数十年的少数民族武装团体。

战略文件指出，美国计划协助举办至少三场多方参与的论坛，推动各方就财政联邦制及领土划界达成具体协议或提出政策建议，从而为开发缅甸丰富的稀土资源及打击诈骗园区创造机会。

文件并未明确说明美国是否打算解除对缅甸的制裁，或解决其他阻碍对缅投资的合规问题。

美国目前仍对缅甸总统敏昂莱，以及其他军方支持的政府官员和企业实施金融制裁，但特朗普政府已开始将部分缅甸公民及企业移出制裁名单。

美国国务院发言人回应路透社询问时说：“我们正在推行一项欢迎与冲突各方开展对话的政策，同时鼓励缅甸在多项美国关键关切事项上取得进展，包括打击诈骗中心、改善美企在缅甸的经营环境，以及推动建立一个能够稳定国家局势的真正和平进程。”

美国官员近期低调与缅甸政府接触，负责情报与研究事务的助理国务卿万斯也参与了相关会谈，双方曾讨论如何获取缅甸稀土资源。

缅甸主要稀土矿藏位于冲突地区，目前矿产主要出口至中国。缅甸军方2021年发动政变后，国家陷入持续内战。联合国估计，冲突已造成约10万人死亡，超过350万人流离失所。

除了稀土资源，美方也计划增加对缅出口，以缩小双边贸易逆差，并争取促成至少三项价值各超过500万美元（约640万新元）的商业或投资交易。

美国也将与缅甸执法机构合作列为优先事项，旨在加强打击针对美国公民的网络诈骗园区，以及扩大遣返在美缅甸公民的合作。