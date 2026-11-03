（曼谷综合电）泰国政府从明年起调高进口纯电动车和增程式电动车的消费税，以加快推动跨国车企在泰国设厂生产与采购零部件，巩固泰国作为亚细安最大汽车制造与出口枢纽的地位，并保障就业。

泰国内阁星期二（11月3日）批准这项措施。副首相兼财长埃尼提在内阁会议后的记者会上宣布新税率结构。从明年1月1日起，整车进口且不含泰国制造零部件的纯电动车，消费税从现行的10%大幅调高至35%，增程式电动车的税率也将从15%调升至35%。

埃尼提说：“我们希望泰国成为电动汽车制造和出口枢纽，同时须要保住汽车供应链及其支撑的大量就业岗位。”

他强调，新税制并非只为日本投资者提供优惠，而是希望为所有在泰国投资生产的汽车制造商创造公平竞争环境。

埃尼提透露，政府已指示泰国消费税局与有意在当地投资的车企就潜在特别优惠税率展开磋商。目前，已有数家企业表示有兴趣在泰国设厂或扩大生产。

泰国被称为“东方底特律”，是东南亚最大的汽车制造基地，数十年来一直是丰田汽车等日本车企的主要制造基地。近年来，政府通过税务减免及购车补贴，吸引了超过40亿美元（约51亿新元）的投资，包括中国车企比亚迪和长城汽车。

然而，泰国汽车工业团体今年5月敲响警钟，指大量中国的廉价整车涌入，对泰国零部件制造商构成压力。若不调整电动车政策，泰国汽车产业恐陷入危机。

官方数据显示，泰国今年9月进口的纯电动乘用车数量同比飙升超过一倍，且几乎全部来自中国。

今年首七个月，纯电动车、混合动力车及插电式混合动力车占泰国新车注册量的55％，首次超越传统燃油车。