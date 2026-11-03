（河内法新电）面对民间舆论的强烈反弹与伦理质疑，越南政府星期一（11月2日）正式撤回一项允许15岁至17岁未成年人在逝世后捐赠器官的争议性立法草案。

越南官员说，政府拟修订2006年制定的器官及组织捐赠法，以增加可供器官移植的来源，同时保障捐赠者权益。据当地媒体报道，越南自1992年起实施合法肾脏移植，迄今每年器官移植案例居东南亚之冠，但绝大多数器官来自活体捐赠者，遗体器官捐赠仍相对有限。

上月政府向国会提呈的草案建议，只要获得父母或法定监护人书面同意，15岁至17岁的青少年可在死后捐献遗体、组织或器官。这项拟议修正法案立刻在当地社交媒体引发罕见的舆论声讨。

批评焦点主要质疑未成年人在面对父母意愿时缺乏真正的自主权，单纯依赖监护人同意，不足以保障未成年捐赠者免遭利益驱使或道德绑架。

此外，有关部门在10月间针对在校小学生就器官捐赠法案展开问卷调查收集反馈，也引发批评声浪。外界质疑年龄最小不过7岁的小学生是否具备足够能力理解复杂的医疗、法律及伦理问题。

越南《青年报》报道，政府考虑公众的不同意见后，已对这项草案进行修订，规定只有年满18岁者才能捐赠器官。

不过，修订草案仍允许未成年人在没有合适成年捐赠者的情况下，向家人捐赠可再生组织，例如用于骨髓或干细胞移植，但须经过健康评估、心理咨询，并取得本人及法定监护人同意。

这项修订法案料本月在国会上通过。