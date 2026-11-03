面对巫统在多州选举告捷后步步紧逼的施压，马来西亚以希望联盟为首的团结政府抢在马六甲州选举提名前夕，与13名在野党国会议员签署信任与拨款协议。

有分析认为，此举是首相安华面对强势巫统所买下的“政治保险”，以确保2027年度财政预算案顺利过关并稳住东马盟友，但并不意味着安华一定能安稳完成本届任期。

在马六甲州选举提名日的前两天，即10月29日，马国政府与13名国会议员签署信任与拨款协议，引起外界关注。事实上，10月初已有消息指雪兰莪州希盟政府有意在11月提呈州财政预算案前，与土著团结党签署类似协议，显示朝野部分势力早已暗中铺路。

马国政治分析员许国伟接受《联合早报》访问时分析，随着马六甲州选开打，巫统领导的国民阵线决意继续联手在野的国民联盟推动马来人大团结，严重挤压希盟的政治空间。

由于希盟在早前的柔佛和森美兰州选表现不理想，安华的政治威信饱受冲击，促使希盟将目光投向早前与伊斯兰党决裂的土团党。

签署信任与拨款协议的13人包括以土团党主席慕尤丁为首的六名土团党议员、六名此前因支持安华而遭土团党开除的议员，以及民主联合阵线（MUDA，又称睦达党）国会议员赛沙迪。

他们承诺支持安华政府至本届国会任期届满，支持2027年财政预算案，以及首相任期限制为两届、总检察长与检控官职权分离等体制改革法案；作为交换，联邦政府同意向他们发放与执政党议员同等的选区发展拨款。

马国本届国会任期最迟将在明年12月19日届满。然而，挟着柔森两州选举连胜的声势，副首相及巫统主席阿末扎希9月在党大会上施压，要安华提前解散国会举行大选。

确保预算案过关 巩固东马支持

马国国际伊斯兰大学政治系助理教授莎扎（Syaza Shukri）受访时说，面对国阵咄咄逼人的态势，安华政府签署这项协议带有向巫统释放警示信号的反制意味。“这更像是一种警告，表明巫统即使试图推翻政府也未必能够得逞，所以不如打消这个念头。”

随着13名议员加入支持阵营，安华政府在下议院222席中牢固掌控156席，不仅跃过三分之二的修宪门槛，更彻底消除了被国阵倒戈掣肘的死穴——即使国阵全部30名议员撤回支持，安华仍握有126席的简单多数优势。

在这套新的政治方程式中，东马板块起着决定性作用。目前支持安华的政党包括砂拉越政党联盟的23席、沙巴人民联盟的七席、民兴党的三席，以及其他几个东马政党的席次。

许国伟指出，签署信任与拨款协议正是为了确保2027年度预算案过关，从而锁住东马的支持。“这次的预算案为东马带来可观的拨款，尤其砂拉越选举在即，东马政党既需要联邦资源，也重视政治稳定。”

这项协议特意安排来自砂盟的副首相法迪拉代表团结政府签署，直接对外释放东马与团结政府同进退的讯号。

安华仍须面对民意与经济考验

不过，国会算术过关并不等同于民意过关，安华仍须面临严峻的社会与经济现实考验。

莎扎认为，安华虽暂时握有推迟大选的政治筹码，但基层民意风向已亮起红灯。“这不完全是因为施政失败，而是整体民意对他不利。若更多州属落入其他政党手中，这股趋势将更难扭转。”

许国伟警告，若希盟在马六甲及砂拉越选举中受挫，加上若明年的经济表现欠佳，安华的政治回旋空间将进一步收紧。“若安华坚持将大选拖至国会任期届满才举行，到时反而可能逐渐失去政治主动权。”