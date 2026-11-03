（新山综合讯）19岁新加坡籍国民服役人员等三名飙车族星期二（11月3日）在柔佛州新山推事庭被控非法飙车，各被罚款3500令吉（约1100新元）。这是马来西亚打击非法飙车的新法于10月16日生效以来的首起提控和裁决。

据《星洲日报》报道，三名被告是19岁新加坡籍国民服役人员沙嘉汉、18岁马国籍甘扎勒斯和24岁马国籍电单车维修员莫哈末丹尼尔。三名青年步入法庭时神色泰然，并未回避记者镜头。

控状指出，沙嘉汉涉嫌于今年10月18日凌晨约2时10分，在新马第二通道高速公路南向12.5公里处骑乘电单车高速行驶，并参与极速竞技与车辆性能测试活动。

沙嘉汉聆听控状与案情后当场认罪。他求情时向推事坦言自己年仅19岁且正在服役，父亲也卧病在床，希望法庭能予以轻判。

另外两名马国籍被告甘扎勒斯与莫哈末丹尼尔则被控于10月18日凌晨约2时，在新马第二通道北向第7.8公里至第18.2公里路段，分别骑乘电单车狂飙竞速。两人同样当庭认罪。

甘扎勒斯以年仅18岁且初入社会、积蓄有限为由请求宽减。来自彭亨州的莫哈末丹尼尔则说，他刚迁居新山工作仅一个月，除须独自负担房租及电单车维修开销，还要寄钱抚养两名尚在求学的弟妹。

主控官向法庭陈词时力促推事严惩以儆效尤。主控官指出，三人的电单车都价格不菲，在公路上疯狂超速竞飙，已对其他公路使用者的生命安全构成严重危害。

在衡量案情后，推事最终判处三人各罚款3500令吉，若无力缴付则须服刑四个月。三人在缴清罚款后获释。

马国国会今年修订《陆路交通法令》打击非法飙车，初犯者可面对罚款最低2000令吉、最高1万令吉，或被判处两年以下监禁，或两者兼施；重犯者更可面临至少5000令吉、最高2万令吉罚款，或五年以下监禁，或两者兼施。