（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华警告，马国足以媲美欧洲的数据中心实力以及在巴勒斯坦和加沙问题上的鲜明立场，让国家成为网络攻击的潜在目标之一。

据财经媒体The Edge和《星洲日报》报道，安华星期二（11月3日）在国会下议院提呈有关国家应对地缘政治冲突发展，以及区域和国际安全局势的准备情况声明时说，政府在加强应对准备，国家安全理事会建议他向国会和公众发出警报。“鉴于昨天（2日）下午以及今天（3日）上午从内政部长那里收到的信息，我认为这一点非常重要。我们绝不能对此掉以轻心。”

安华说，并非所有关于这些威胁及严重程度的信息都能公开，他提议国安会在未来一两天为全体国会议员举行一次闭门简报会。

他说：“不要以为这些威胁与我们相距甚远。欧洲、美国和日本发生的事情已经动摇这些国家。”

马国国安会星期一召开特别会议，讨论并评估混合型威胁、数码威胁及网络威胁，以及可能影响马国的中东局势发展与欧洲政治变动。政府首席秘书山苏阿兹里及国家银行总裁阿都拉昔星期二分头召集各政府部门与金融机构召开紧急风险防范会议，讨论加强对能源、交通、金融和粮食供应等战略领域的保护。

安华并未透露潜在袭击者的身份和目标，也未说明威胁的具体性质，但提到以色列情报机构和其他外国情报组织在邻国展开活动，以及以色列人在普吉岛和泰国南部定居的社区。马国情报机构将它们视为潜在的国家安全威胁。

欧美及日本近期接连遭遇毁灭性网络攻击，公共服务遭重创。其中，比利时被迫关闭国家税务平台，丹麦中央人口登记系统遭入侵，波及近900万人的身份资料。美国联邦选举委员会的电子申报系统在中期选举投票日前夕瘫痪长达41个小时；日本政府网络外泄超过10万名警务人员的个人档案，导致多个辖区警务陷入混乱。欧洲联盟、加拿大与日本政府甚至已向民众发布应急指引，呼吁适量储备粮食。