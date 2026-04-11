（雅加达讯）印度尼西亚政坛与警队高层爆发重大监听丑闻。今年10月刚卸任的前国家警察总长里斯提约（Listyo Sigit Prabowo）与两名警界高官，涉嫌非法监听总统普拉博沃、高级政府官员、政治人物以及媒体记者，星期二（11月3日）被警方列为嫌疑人。

印尼警方指出，涉案人员滥用警方的合法监听管理系统，并在东窗事发后下令删除电脑数据与系统日志，企图毁灭证据。三名嫌犯目前已遭扣留，一旦罪成可面临最高10年监禁的刑罚。

据《雅加达环球报》报道，印尼国家警察刑事调查局局长阿塞普（Asep Safrudin）星期二在雅加达南区警察总部宣布这项侦查结果。他说：“根据我们的调查结果，警方已将三名涉案人员列为嫌疑人。”

除了里斯提约，另外两名嫌疑人是国家警察法律司司长阿里（Ahrie Sonta Nasution）和总督察埃科（Eko Hadi Santoso）。里斯提约已于10月1日被免去国家警察总长职务，随后获委任为总统府幕僚长。

调查显示，三名嫌犯涉嫌在2025年至2026年间，未经合法授权下令展开非法监控，锁定对象涵盖总统普拉博沃、政府要员、政党人物、新闻记者、公民社会领袖以及非政府组织代表。

案情披露，涉案高级警官直接指令下属将目标电话号码输入“合法拦截管理系统”（Lawful Interception Management System，简称LIMS）。这个平台原本专供警方在办理重大刑事案件时管理合法的通信拦截。然而，输入系统的一系列号码事先未经任何正规核查，窃听作业展开前也完全没有前线办案调查官提出的正式法律申请。

阿塞普强调，这些监控行动与任何合法的执法侦查活动毫无关联，属于公然践踏现有法律与内部纪律程序。

内部人员检举 嫌犯下令清空运行日志灭证

非法行径面临曝光，其中一名嫌疑人在今年9月下达指令，要求删除存放在电脑主机内的所有被拦截通信记录档案。调查人员还发现，嫌犯同时下令清空系统运行日志（logs），企图彻底抹去非法监控的电子痕迹。

阿塞普透露，一名知悉内情的警官10月30日正式向警方内部检举。调查人员随即向10名证人及三名专家录取口供，并在搜查行动中查扣了11部手机、一台iPad平板电脑以及四个随身碟。

三名嫌犯目前面临多项严重刑事罪名指控，包括非法截取私人电子通信、非法侵入电脑系统，以及篡改、销毁或隐匿电子信息。依据印尼相关法律，非法窃听、录制、转接或阻碍非公开电子通信的罪名，最高可被判处监禁10年；未经授权蓄意侵入他人电脑或电子设备的罪名，最高刑期为六年。