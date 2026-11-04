马来西亚社交媒体星期三（11月4日）突然盛传前首相纳吉已经缴清5000万令吉（约1570万新元）罚款，并准备离开加影监狱而居家服刑。不过，纳吉代表律师沙菲宜说，纳吉尚未缴付罚款。

沙菲宜星期三上午在吉隆坡吉隆坡法庭大厦外接受《东方日报》记者询问时，明确表示纳吉当天不会缴付罚款。

针对相关传闻，沙菲宜说，他并未没听说此事，也未接获任何有关缴付罚款的指示，更不清楚有关消息从何而来。

据《新海峡时报》报道，坊间盛传纳吉的代表星期三将前往吉隆坡法庭大厦缴付罚款。许多记者因此开始驻守吉隆坡法庭大厦，以及纳吉在大使花园大使朗格路的住家。

纳吉另一名代表律师法汉星期三上午出现在吉隆坡法庭大厦时，记者随即群起包围追问。法汉则说，他是因为其他事务而来到吉隆坡法庭大厦，并未为纳吉的案件而来。法汉是沙菲宜之子。

法汉说，律师团队并未接获纳吉要求支付罚款的指示。“我并未接获任何指示，也不清楚目前的情况。我尚未接获任何有关罚款的指示。”

他强调：“我确实没有接获任何消息。即使第三方有意代为缴付，我也理应接获通知。”

纳吉因涉及一马公司子公司SRC国际公司4200万令吉资金挪用案罪名成立，自2022年8月23日起在加影监狱服刑。他原本被判监禁12年、罚款2亿1000万令吉，但在2024年获特赦局减刑至六年，罚款减至5000万令吉。

今年9月18日，国家元首苏丹依布拉欣批准有条件特赦纳吉，准许纳吉以居家服刑的方式服完SRC国际公司案的余下刑期，直至2028年8月23日。特赦前提条件是，纳吉须先缴清5000万令吉罚款。

律政司莫哈末杜苏基星期天（1日）透露，纳吉至今仍未缴付5000万令吉罚款，故无法转为居家服刑，必须留在加影监狱继续坐牢。

但他强调，当局并未对纳吉缴付罚款设下期限，纳吉只要缴清罚款即可居家服刑。“纳吉一天未缴清罚款，他就得继续坐牢。”