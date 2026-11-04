（吉隆坡综合讯）面对科技巨头排队涌入的投资热潮，马来西亚政府规定所有在当地设立的数据中心项目必须包含至少三成的“本地成分”，以确保外资涌入能实质转化为马国企业的参与机会和高技能就业机会。

据《新海峡时报》报道，投资、贸易及工业部长佐哈里星期三（11月4日）在吉隆坡为亚马逊云科技（AWS）云端与人工智能日活动发表开幕演讲时说，政府将确保数据中心的扩张能加强国内供应链，并为马国企业创造机遇，让它们得以提升自身能力，从而在区域及全球市场参与竞争。

佐哈里透露，马国今年上半年核准的投资总额达2185亿令吉（约687亿新元），同比增长近12%；这当中高达44%流向数据中心或云计算项目。当局至今已累计批准117个数据中心项目，其中55个已投入运作，其余项目在规划或建设中；全部完工后，预计它们的总电力峰值需求将达到约2万3500兆瓦（MW）。

面对各界对能源与水资源耗竭的担忧，佐哈里强调，政府在加速推动数码经济转型的同时，已意识到必须将电力、水资源安全和环境承载力置于核心考量。

为避免数据中心成为单纯消耗资源的“飞地经济”，佐哈里明确指出，当局强制规定数据中心项目必须拥有至少三成的本地参与度，这包括必须聘用马来西亚籍的咨询顾问、工程承包商、专业工程师以及采购经理等关键岗位。这是为了确保马国企业能实质性参与数据中心行业的供应链，并从外资的涌入中获益。

就在马国官方公布收紧数据中心管制措施的同一天，美国科技巨头Alphabet宣布，旗下子公司谷歌将在2027年至2028年间，向马国追加投资150亿美元（约191亿新元），用于扩建数据中心园区、发展清洁能源配套、加强水资源安全以及提升员工技能。

这延续了谷歌在2024年投入20亿美元（约26亿4000万新元）在马国设立首座数据中心与云服务区域的战略部署。