（沙亚南综合讯）马来西亚半岛多地星期三（11月4日）凌晨起遭遇连夜暴雨侵袭，雪兰莪州与吉兰丹州多地暴发水灾。截至星期三晚间，两州已有近千灾民紧急撤离家园搬到临时收容中心，目前未接获人员伤亡报告。

据马国福利局的数据，截至星期三晚8时，雪兰莪与吉兰丹两州累计有144户家庭、共933名灾民住进六个临时收容中心。

雪州成为本次洪涝的重灾区，受影响灾民达到911人。其中，瓜拉雪兰莪县灾情最为严重，共安置了501名灾民；首府沙亚南则有410人疏散到收容中心。相比之下，东海岸吉兰丹州话望生县的灾情较为平缓，目前有五户家庭的22名灾民被安置在一处临时收容中心。

据《星洲日报》报道，雪州消防局行动室发言人阿斯鲁里扎星期三下午发声明说，星期三凌晨零时至4时许的强降雨，导致州内低洼地区迅速积水成灾。大部分积水在上午11时左右退去。

雪州双溪毛糯的一条公路因大水冲刷而坍塌。（马新社）

八打灵县双溪毛糯的甘榜马来梳邦在短短三天内两度遭水灾侵袭。24岁居民诺阿提拉告诉网媒“当今大马”，事发时她在给四个月大的婴儿喂奶，大水突然直冲屋内，她唯有等丈夫赶回家才能脱身撤离。

她说：“当时雨势太猛，我根本来不及搬东西。电视机、冰箱、床褥和炉灶都泡坏了，估计损失超过1万令吉（约3100新元）。”

随着马国正式进入东北季候风季节，气象局提醒当地民众，雪隆地区巴生河流域每天午后可能持续出现超过100毫米的极端强降雨，情况讲持续至本周末。