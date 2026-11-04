（雅加达综合电）印度尼西亚总统普拉博沃星期三（11月4日）正式开除涉嫌非法监听总统和政要的总统幕僚长里斯提约（Listyo Sigit Prabowo）。印尼总统府直言，这项针对国家元首的严重行径“恐已构成叛国罪”。这意味着里斯提约一旦罪成，可能被枪决。

这位前国家警察总长与两名高级警官因涉嫌未经授权非法监听普拉博沃和政府要员。警方已在星期二（3日）正式将他们列为嫌疑人和拘留。

印尼国务秘书普拉塞蒂星期三召开记者会说，这项严重的非法监控行径危及国家元首人身安全与国家利益，或已构成叛国罪。根据印尼刑法，针对总统的叛国罪，最高刑罚为枪决。

普拉塞蒂说，普拉博沃对此案表达了“极度关切”，并已下令现任国家警察总长苏尤迪严格依法办案，以最客观和透明的方式彻查，绝不隐瞒任何案情。普拉塞蒂也说，政府紧急委任总统办公厅主任阿里奥（Aryo Windutomo）暂代总统幕僚长职务。

目前尚不清楚里斯提约监控行动的全面规模及动机，警方也没有披露被截获的通信内容有哪些，以及可能发送给什么人。

据《雅加达环球报》报道，法律事务、人权、移民与惩教事务统筹部长尤斯里周二晚誓言彻查到底，绝不放过任何幕后操盘黑手。他说，嫌犯目前并未被控叛国，但未经授权的监视足以构成刑事犯罪。

尤斯里强调，这起丑闻暴露出印尼公权力部门监听权缺乏制衡的制度漏洞。他呼吁全面检讨赋予国家机构通信拦截权力的现有法律框架。目前，印尼多个机构包括肃毒局、肃贪委员会、总检察长办公室以及警察部队有权在特定情况下进行监听。不过，尤斯里强调，这些权力必须在法律范围内行使，且须服务于正当的机构目标。

里斯提约在2021年前总统佐科任内受为警察总长。调查显示，他与上述两名嫌犯涉嫌在2025年至2026年间，未经合法授权下令展开监控，锁定对象涵盖普拉博沃、政府要员、政党人物、新闻记者、公民社会领袖以及非政府组织代表。

里斯提约今年10月1日被免去警察总长职务，随后获委任为总统幕僚长。

分析：里斯提约案或冲击普拉博沃与佐科关系

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院访问高级研究员雅努阿尔（Yanuar Nugroho）向路透社指出，总统幕僚长这一职务的地位在普拉博沃任内有所下降，让里斯提约担任此职，或许是为了将他从国家警察总长这一关键岗位上调离。

雅努阿尔说，普拉博沃需要一位他能信任的警察总长，而里斯提约并非合适人选，他被视为佐科的亲信。

印尼战略与国际问题研究中心研究员尼基（Nicky Fahrizal）接受彭博社访问时指出，窃听风波将加剧普拉博沃与佐科之间的紧张关系，并可能引发更大范围的政治动荡，进而对经济产生影响。

他也指出，窃听指控严重违背了警方长期以来秉持的“效忠总统”准则。他警告，如果仅通过政治手段解决此事，而未能全面落实法律追责，将会开创一个糟糕的先例。