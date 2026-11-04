科技巨擘谷歌准备2027至2028年，在马来西亚加码投资150亿美元（约192亿新元）发展数码基础设施。这包括在工业区建设数据中心园区，同时扩大洁净能源供应能力，并加强马国的水资源安全，让马国成为本区域的数码强国。

首相安华星期三（11月4日）在马来亚大学出席“谷歌人工智能赋能马国”活动时宣布此事。他说，谷歌计划在2031年或之前，透过建设能源效率更高的基础设施，以及推动相关培训计划，协助提升约80万名马国民众的技能。

安华特别强调这项投资案对环境的影响。他说，谷歌正与国家能源公司合作，为国家电网增加超过1吉瓦（GW）的洁净能源装置容量。

他指出，谷歌也将自行承担所需电费而不依赖政府补贴，确保其营运不会与马国家庭争夺电力资源。

安华说，谷歌也承诺补充的淡水量将超过其营运所消耗的水量。作为水资源管理措施的一部分，谷歌计划兴建一座离河蓄水池及一座水处理厂，每日可供应6500万公升饮用水。

他指出，这些设施有助于降低季候风期间的水灾风险，在旱季确保水源储备，并改善当地社区获取洁净水源的条件。他说，工程完工后，相关设施的所有权将移交雪兰莪州政府，成为永久公共资产。

谷歌母公司Alphabet总裁兼首席投资官波拉特（Ruth Porat）则说，谷歌2024年已在马国投资20亿美元进行数码基础设施建设，并以那项投资为基础而加码150亿美元。

波拉特说，谷歌在数据中心及配套基础设施方面的投资，包括目前位于雪兰莪州艾美娜商业园区的设施，以及计划在雪兰莪州和森美兰州兴建的新园区。新园区的建设工程预计明年及2028年分阶段展开。

据介绍，这些基础设施投资预计每年平均为马国国内生产总值（GDP）贡献11亿美元，并每年支持超过3万7000个就业机会。