（雅加达综合讯）印度尼西亚公民遭诱骗前往乌克兰前线充当俄罗斯雇佣兵的案件频频曝光，印尼警方正式就跨国人口贩运网络立案展开全国搜捕行动。

据印尼多家媒体报道，警方星期一（11月2日）披露，自9月下旬以来已接获五起报案，累计确认至少58名印尼公民沦为受害人，涉案者甚至包含退役国民军军人和警察。警方已在多地逮捕包括两名俄罗斯籍和一名乌克兰籍在内的13名犯罪嫌疑人，另有一人在逃。

初步调查显示，不法集团通过社媒大肆投放虚假广告，谎称提供高薪海外工作，例如物流配送、后勤管理、边境安保、建筑乃至医疗协助，甚至开出高达4亿印尼盾（约2万8000新元）的优厚合约。

求职者抵境后面试，才被告知实际工作是前往乌克兰充当俄罗斯雇佣兵。虽然招募集团给予求职者继续参加招募流程或拒绝的选择，但若求职者拒绝受雇，招募方就强索前往招募地点的昂贵交通费用。许多求职者因无力偿还债务与背负沉重经济压力，被迫就范签署从军协议。

随后，受害者仅凭护照及身份证复印件，以旅游签证被送往俄罗斯，在当地接受仅仅一个月的短期军训后，就被推上乌克兰最前线的交战区。

印尼国家警察妇女与儿童犯罪侦查局局长努鲁尔（Nurul Azizah）在记者会上说：“我们正持续深入调查，以彻底瓦解这个盘踞境内外的庞大招募网络。我们要明确重申，不论幕后指使者是谁、具备何种背景，当局对任何形式的剥削或人口贩运行径绝不姑息。”

乌克兰情报部门早在8月底就揭发至少八名印尼男子被编入俄军。印尼官方随后证实，两名印尼公民在为俄军作战期间已命丧乌克兰前线。印尼外交部正全力核实滞留俄罗斯人员名单，并严正警告国民，依据印尼《公民法》，擅自加入外国军队将丧失印尼国籍。

俄罗斯驻印尼大使馆早前否认使馆参与任何军事招募或雇佣兵活动，坚称俄罗斯从未主动招揽印尼雇佣兵，但承认外国人可凭个人意愿志愿参军。

不过，印尼驻俄罗斯副大使哈提约（Hartyo Harkomoyo）在10月中旬发表声明指出，遭第三方中介诱骗招募并送往俄军服役的印尼公民人数仍呈现持续上升趋势，许多受害者直到身陷险境才惊觉遭到拐骗。