（西哈努克路透电）主打终身环游世界的美国奥德赛号游轮因燃油资金耗尽将约200名长住乘客遗弃在柬埔寨后，已于星期三（11月4日）凌晨悄然离开柬埔寨西哈努克港，部分航海追踪网站显示此船正开往新加坡。

西哈努克省旅游局向媒体证实，游轮启航时未搭载任何乘客，船上仅有约50名船员。目前仍有约100名受影响乘客滞留在柬埔寨，其余乘客和大部分船员则大多已搭乘航班飞往本区域其他国家。

这艘悬挂巴哈马国旗、长200米的奥德赛号（Odyssey）游轮于2024年10月从北爱尔兰启航，展开环球航行。游轮载有203名乘客和156名船员，于10月23日从泰国抵达西哈努克港，原定10月28日离港前往越南，但突然中断行程。

总部位于美国的游轮运营商Villa Vie Residences宣布，由于伊朗战事推高燃油成本，公司决定暂停运营，以应对财务危机。

乘客星期二（11月3日）卸下船上最后的行李后，多表示不打算再回到这艘船上。

来自美国北卡罗来纳州的托马斯告诉记者：“船上还有很多东西，真希望我能带走。”

来自加拿大安大略省的67岁退休高中教师德姆萨尔说，游轮运营商并未提供任何关于航程是否会继续的信息。“我们从游轮运营商那里没有得到任何关于目前情况的明确信息。他们一直保持沉默，我们唯一能获得的信息都来自柬埔寨政府和这里的代表。”