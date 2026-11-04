（海牙综合电）联合国最高司法机构国际法院法官历经七年审理，将于11月19日就缅甸军方在2017年对罗兴亚人实施种族灭绝的诉讼案作出终审判决。

这起跨国诉讼是由西非国家冈比亚在2019年代表受害群体正式提告，指控缅甸军方违反1948年《防止及惩治灭绝种族罪公约》。加拿大、法国、德国、英国等11个国家也提交书面声明支持诉讼。

冈比亚指控缅甸军方与民兵在2017年发动大规模清剿，实施系统性屠杀、大规模轮奸与纵火，强行将至少73万名罗兴亚人驱逐出境。目前，约有117万罗兴亚人生活在孟加拉的难民营。

缅军否认指控，声称军事行动是针对武装分子袭击而采取的合法反恐行动，并指罗兴亚人当年发动袭击造成10多名安全人员死亡。

2019年，缅甸时任领导人翁山淑枝亲自出席国际法院的预审听证会，驳斥种族灭绝的指控“不完整且具有误导性”，并辩称相关事件属于“内部武装冲突”。

冈比亚司法部长贾洛今年1月12日在国际法院陈词时说：“这不是在讨论深奥艰涩的国际法问题，而是真实的人、真实的故事，以及真实的群体——缅甸的罗兴亚人。他们成了灭绝的目标。”

国际法院的判决为终审裁决，涉案各方不得提出上诉。虽然国际法院缺乏强制执行裁决的机制，但一旦判定缅甸军政权犯下种族灭绝罪，缅甸将前所未有的国际孤立与外交压力。

国际法专家高度关注即将出炉的裁决。种族灭绝指控很少在国际法院上得到证实，因为法官必须认定犯罪行为具有“全部或部分消灭一个民族、族裔、种族或宗教群体”的特定意图。这是国际法院建院以来第三次、也是10多年来首次就种族灭绝罪名作出裁决，其法理推论不仅决定罗兴亚人的正义能否伸张，也将成为审视加沙战事法律责任的关键先例。