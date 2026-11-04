欧美与日本等国家近期接连遭遇网络攻击后，马来西亚政府宣布，国家网络安全机构已将马国网络安全威胁级别从低等调升至中等，作为应对目前安全局势发展的预防措施。

据《星洲日报》报道，隶属首相署的国家安全理事会星期三（11月4日）发文告说，国家网络安全机构当天上午与各领域主管及国家关键信息基础设施代表举行的会议决定，所有国家关键信息基础设施实体必须落实九项网络安全防范措施，包括24小时监控、系统安全补丁、多重因素认证，以及更新服务持续运作计划。

国安会提醒，国家关键信息基础设施各领域主管，也必须每周向国家网络安全机构提呈威胁状况报告。这项网络安全防范措施已于星期二（3日）举行的政府部门秘书长及各服务主管特别会议上作出说明。

国安会指出，国家网络安全机构通过国家网络协调和指挥中心持续落实三项主要工作，即发布网络安全警报及预警、加强威胁侦测与评估能力，以及针对国家关键资讯基础设施实体和政府机构进行网络安全监控。

国安会说，这些措施有助及早采取预防和缓解行动，以降低国家重要服务受干扰的风险。

国家网络协调和指挥中心上月已针对影响国家网络协调和指挥中心实体及政府机构的系统漏洞，发布八项网络安全警报及预警。

首相安华星期二在国会下议院提呈有关国家应对地缘政治冲突发展，以及区域和国际安全局势的准备情况声明时说，政府在加强应对准备，国家安全理事会建议他向国会和公众发出警报。

他说：“鉴于昨天（2日）下午以及今天（3日）上午从内政部长那里收到的信息，我认为这一点非常重要。我们绝不能对此掉以轻心。”

国安会星期一召开特别会议，讨论并评估混合型威胁、数码威胁及网络威胁，以及可能影响马国的中东局势发展与欧洲政治变动。

政府首席秘书山苏阿兹里及国家银行（央行）总裁阿都拉昔星期二分头召集各政府部门与金融机构召开紧急风险防范会议，讨论加强对能源、交通、金融和粮食供应等战略领域的保护。

欧美及日本近期接连遭遇毁灭性网络攻击，公共服务遭重创。其中，比利时被迫关闭国家税务平台，丹麦中央人口登记系统遭入侵，波及近900万人的身份资料。

美国联邦选举委员会的电子申报系统在中期选举投票日前夕瘫痪长达41个小时；日本政府网络外泄超过10万名警务人员的个人档案，导致多个辖区警务陷入混乱。欧洲联盟、加拿大与日本政府甚至已向民众发布应急指引，呼吁适量储备粮食。